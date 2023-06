Trasporto pubblico, Tua ai sindacati: “In attesa delle gare affidamento in tutta la Sicilia”

“In merito ai comunicati stampa diramati recentemente dalle organizzazioni sindacali, la Tua (Trasporti Urbani Agrigento), tiene a precisare che in tutta la Regione Sicilia si attende che vengano indette le gare per l’affidamento del trasporto pubblico e che, pertanto, tale situazione non riguarda soltanto la città di Agrigento.” Lo afferma in una nota l’azienda Trasporti Urbani Agrigento.

“A tal proposito, in ogni caso, la TUA propone ai sindacati un incontro per discutere, nell’interesse dei lavoratori, sul futuro dell’azienda e su come si stia preparando per partecipare alle prossime gare.

L’azienda, attenta alle esigenze dell’utenza e della città di Agrigento, resta infatti sempre pronta ad accogliere e valutare con l’amministrazione comunale ogni aspetto riguardante il trasporto e la mobilità cittadina” conclude la nota.