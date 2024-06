Tre incendi ad Agrigento, vegetazione distrutta e veicoli danneggiati

Fiamme ad Agrigento. Tre maxi incendi si sono registrati in altrettanti punti della Città causando non pochi danni e provocando timori per i residenti. Il primo rogo è avvenuto in via Passeggiata Archeologica, nei pressi della sede dell’Anas. Le fiamme, in breve tempo, hanno inghiottito vegetazione, alberi e sterpaglie. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno domato l’incendio evitando che arrivasse nei pressi di un hotel e di Villa Genuardi. Un secondo rogo si è verificato nei pressi del ponte Morandi. Le fiamme hanno interessato via Solferino e via Dante. Danneggiati in questo caso un’auto e una roulotte che si trovavano parcheggiati nello spazio condominiale. Il terzo rogo è avvenuto a Villaggio Mosè, a pochi passi dal mercato ortofrutticolo. I vigili del fuoco hanno scongiurato il peggio evitando che le fiamme arrivassero fino ad un’azienda.