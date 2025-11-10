Agrigento

Tragico schianto sulla Palermo-Agrigento, due morti 

Le vittime sono Francesco Celauro, 40 anni, e Francesco Cascino, 61 anni. Un ventiseienne, unico superstite, è stato trasferito in elisoccorso

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Due uomini, Francesco Celauro, di 40 anni, e Francesco Cascino, di 61 anni, sono morti nello scontro tra un furgone Iveco Daily e un’auto Peugeot sulla Palermo-Agrigento, nel territorio di Vicari. Sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno chiesto l’intervento di un elicottero per trasportare all’ospedale Civico un giovane di 26 anni, unico superstite dell’incidente.

Gli agenti della polizia stradale di Lercara Friddi stanno facendo i rilievi per accertare le responsabilità dello scontro. La viabilità è interrotta nel tratto coinvolto dall’incidente per consentire ai poliziotti di eseguire i rilievi prima di procedere con la rimozione dei mezzi. (FOTO BLOGSICILIA.IT)

Agrigento

