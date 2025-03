Trovato morto all’interno della sua abitazione: soffriva di diabete

Un uomo di 59 anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione a San Leone. Si tratta di Maurizio Vinti, persona molto conosciuta, anche per la sua attività di pittore rinomato, nella zona balneare di Agrigento e non solo. Secondo gli accertamenti l’uomo è morto per cause naturali in quanto soffriva da tempo di diabete.

Da ieri non si avevano più sue notizie; dopo l’allarme lanciato dai familiari, i Carabinieri si sono recati presso l’abitazione dove hanno trovato il corpo. Sul posto anche i sanitari Gise del 118 che hanno potuto solamente constatare la morte dell’uomo.