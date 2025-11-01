Agrigento
Truffa del finto carabiniere, professionista non ci casca e si rivolge alle forze dell’ordine
Una libera professionista agrigentina, fiutando la truffa, si è invece rivolta ai veri carabinieri denunciando il tentativo di raggiro
Riceve una chiamata da un sedicente appartenente alle forze dell’ordine che le ha chiesto il numero di targa della sua auto e l’utenza telefonica per effettuare alcuni controlli relativi ad un presunto incidente stradale.
Una libera professionista agrigentina, fiutando la truffa, si è invece rivolta ai veri carabinieri denunciando il tentativo di raggiro. La cinquantenne ha fornito ai militari i dati per cercare di risalire ai truffatori. Al via le indagini per dare un’identità ai malviventi.
