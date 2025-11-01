Agrigento

Truffa del finto carabiniere, professionista non ci casca e si rivolge alle forze dell’ordine  

Una libera professionista agrigentina, fiutando la truffa, si è invece rivolta ai veri carabinieri denunciando il tentativo di raggiro

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Riceve una chiamata da un sedicente appartenente alle forze dell’ordine che le ha chiesto il numero di targa della sua auto e l’utenza telefonica per effettuare alcuni controlli relativi ad un presunto incidente stradale.

Una libera professionista agrigentina, fiutando la truffa, si è invece rivolta ai veri carabinieri denunciando il tentativo di raggiro. La cinquantenne ha fornito ai militari i dati per cercare di risalire ai truffatori. Al via le indagini per dare un’identità ai malviventi. 

