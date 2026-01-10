FAI, il nuovo capo delegazione Carapezza: “continuiamo nel lavoro già svolto per il bene della città”





E’ stata presentata la nuova squadra del FAI Agrigento. A dirigere la nuova delegazione sarà Bruno Carapezza che subentra a Giuseppe Taibi.

“Ognuno avrà un compito da svolgere all’interno della delegazione. Continuamo nel lavoro già svolto dalla delegazione, una bellissima avventura. Ci sono delle new entry e speriamo di far bene soprattutto per il bene della nostra terra”, dice il neo capo delegazione Carapezza. “Tra le prime cose che dobbiamo fare sono le giornate Fai di Primavera, abbiamo gia discusso di un bel progetto che vedrà coinvolta Agrigento alla scoperta di nuovi posti, inediti, che nessuno ha mai visto. Vogliamo allargare la conoscenza a tutti i cittadini agrigentini ma di tutta la provincia”, ha continuato Carapezza. E sulla chiusura di Agrigento Capitale della cultura il neo capo delegazione ha sottolineato: “Siamo stati protagonisti e presenti in maniera attiva. E’ stato un anno impegnativo e difficile in cui io ritengo che la città abbia goduto di una buona visibilità, nonostante qualche difficoltà nella macchina organizzativa, ma il risultato finale è più che positivo”, ha concluso il capo delegazione Fai.

Fanno parte della squadra: Tiziana Lanza (segretario), Giuseppe Luparello (Tesoriere), Anna Gangarossa (delegato scuola e vice capo delegazione), Tonia Lombardo (Delegato scuola), Adriana Iacono (delegato ambiente e territorio), Giosuè Graci (delegato comunicazioni social), Marco Falzone(delegato cultura), Mattias Lo Pilato(delegato cultura-rapporto con enti), Salvatore Indelicato(delegato comunicazione); Piero Fiaccabrino (delegato raccolta fondi), Simona Volpe(delegato Eventi locali), Rossana Birritteri (delegato formazione-volontari).