TUA, con la nuova App è possibile acquistare i biglietti e rinnovare gli abbonamenti

Grazie alla nuova App, recentemente varata dalla TUA (Trasporti Urbani Agrigento), adesso è possibile acquistare facilmente i biglietti e rinnovare gli abbonamenti del trasporto pubblico urbano.

La nuova App “TUA bus Agrigento” è scaricabile sulle piattaforme IOS e Android. Per acquistare un biglietto è sufficiente aprire la App e selezionare la tipologia, accedere a una pagina in cui è possibile scegliere il metodo di pagamento ed inserire i dati necessari. Una volta acquistati i biglietti saranno disponibili nella sezione “I miei biglietti”, dove si può consultare l’ultima validazione e il tempo di validità, cliccando sul biglietto si aprirà il QR Code da mostrare a bordo del mezzo.

Per quanto riguarda gli abbonamenti sarà sufficiente inserire il proprio codice fiscale per collegare l’App alla tessera. Una volta collegata si potrà selezionare la tipologia di abbonamento che si vuole acquistare e caricare sulla tessera. Le tessere saranno mostrate nella sezione “Le mie tessere”.

Dopo il biglietto integrato con Trenitalia, il lancio della nuova App conferma il percorso di innovazione intrapreso dalla TUA per rendere sempre più efficiente e all’avanguardia il servizio di trasporto urbano nella Città dei Templi. La possibilità di acquistare i biglietti tramite l’App, in modo semplice e veloce, è ideata anche per i turisti e i visitatori che affolleranno le vie della città in occasione di “Agrigento Capitale della Cultura 2025”. Una sfida di fondamentale importanza alla quale la TUA vuole fornire il suo contributo continuando a sviluppare e introdurre innovazioni tecnologiche al servizio di Agrigento.