Turismo, due nuovi treni per collegare Agrigento con l’aeroporto di Palermo

Regionale – nuovo brand di Trenitalia (Gruppo FS) – di concerto con la Regione Siciliana, committente del servizio, introduce ulteriori collegamenti e nuove fermate per accompagnare turisti e viaggiatori abituali alla scoperta di luoghi di alto valore culturale e paesaggistico, in vista dei ponti di Pasqua e del 25 Aprile.

NUOVI COLLEGAMENTI PER AGRIGENTO CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2025

Dal 14 aprile due nuovi treni collegheranno, Agrigento Centrale e l’aeroporto di Palermo “Falcone e Borsellino” senza passare da Palermo Centrale ma immettendosi direttamente nel Passante ferroviario di Palermo. Un’offerta che si incrementa e guarda al flusso turistico, che in questi mesi raggiungerà la Capitale italiana della Cultura, ma che è pensata anche per soddisfare la richiesta di mobilità nell’area metropolitana di Palermo. I 2 treni non circolano il 18 aprile 2025.

TORNANO IL BAROCCO LINE E IL TAORMINA LINE, CRESCE IL NUMERO DEI COLLEGAMENTI DEL CEFALU’ LINE

Dal 25 aprile l’offerta dei giorni festivi si arricchisce con il Taormina Line,pensato per collegare Letojanni e Taormina a Catania, Siracusa e Caltagirone, ed il Barocco Line, cheaccompagna i viaggiatori alla scoperta delle meraviglie del Val di con collegamenti fra Siracusa e Donnafugata e fermate a Fontane Bianche, Avola, Noto, Pozzallo, Scicli, Modica, Ragusa.

Inoltre, per consentire a viaggiatori e turisti di godere pienamente dei fine settimana di primavera, dal 25 aprile cresce il numero dei collegamenti del Cefalù Line, che, nel comfort dei nuovi treni regionali siciliani, collega Palermo e l’aeroporto internazionale “Falcone e Borsellino” a Cefalù.

Nei giorni festivi sono 28 i collegamenti aggiuntivi rispetto all’offerta ordinaria e comprendono anche 2 treni diretti tra Palermo Aeroporto e Milazzo, porta delle Eolie; i collegamenti aggiuntivi tra Cefalù e Palermo Centrale/Palermo Notarbartolo/Palermo Aeroporto sono 11 il sabato e 4 nei giorni feriali tra Cefalù e Palermo Centrale.

NUOVE FERMATE SULLA LINEA MESSINA – S. AGATA DI MILITELLO

Dallo scorso 30 marzo, nelle giornate festive, sulla linea Messina Centrale – S. Agata di Militello, i treni Regionali 12858, 12873, 12905, 12908, 12913 e 22084 effettuano fermata anche nelle stazioni diOliveri-Tindari, Falcone, Novara-Montalbano-Furnari.

Infine, dal 07 aprile e fino al prossimo 31 maggio, i treni R 5355, R 5359 e R 5358 effettueranno la fermata di Gioiosa Marea, per venire incontro alle esigenze di mobilità del territorio tirrenico nel periodo di chiusura della Strada Statale 113 nei pressi di Capo Calavà.