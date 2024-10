Turismo, opportunità per riqualificare l’area sosta camper di Agrigento: pubblicato bando

Il turismo all’aria aperta sta diventando uno dei trend più rilevanti nell’ambito delle vacanze sostenibili. Un’opportunità che la città di Agrigento può cogliere grazie alla presenza di un’area sosta camper situata nel Parco del Mediterraneo di Villaseta, la quale necessita di interventi di riqualificazione per migliorare l’offerta turistica locale.

Il recente bando pubblicato dal Ministero del Turismo (Mitur), con una dotazione di oltre 32 milioni di euro, offre contributi fino a 240 mila euro per la riqualificazione di aree attrezzate. “Questa cifra è sufficiente per ristrutturare e mettere in rete l’area sosta comunale presente nel Parco del Mediterraneo di Villaseta,” dichiara Francesco Picarella, Presidente della Delegazione di Confcommercio Agrigento.

“È fondamentale sfruttare tutte le possibilità di finanziamento per migliorare i servizi turistici, e ci auguriamo che l’amministrazione comunale di Agrigento sappia cogliere questa importante occasione,” aggiunge Picarella. L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per Agrigento, non solo per potenziare le infrastrutture dedicate al turismo all’aria aperta, ma anche per rafforzare l’immagine della città come destinazione sostenibile e attenta alle nuove tendenze del turismo internazionale.