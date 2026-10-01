Porto Empedocle

Incidente a Porto Empedocle, due feriti

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto e una moto

Pubblicato 15 ore fa
Da Redazione

Incidente stradale lungo la SS 115 in contrada Ciuccafa. Tre i mezzi coinvolti, due auto e una moto. Stando ad una prima ricostruzione, il conducente della moto stava per superare un’auto, quando all’improvviso si è trovato dal senso opposto un’altra vettura che non è riuscito ad evitarlo. Il bilancio è di due feriti lievi. Sul tratto di strada si sono create file e disagi in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. Spetterà a loro fare chiarezza sull’accaduto.

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