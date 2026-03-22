Ubriaco crea il caos vicino via Atenea e aggredisce due poliziotti, arrestato
In manette un ventenne che, ubriaco, ha seminato il panico vicino via Atenea. Due poliziotti sono finiti in ospedale
Visibilmente ubriaco ha seminato il panico davanti un locale della movida di Agrigento, a pochi passi dalla via Atenea, infastidendo i clienti e gettando a terra dei bicchieri di vetro. All’arrivo della polizia ha aggredito con calci e pungi anche due agenti che sono finiti in ospedale.
Un ventenne senegalese, residente in città ma sprovvisto di documenti, è stato arrestato con le accuse di resistenza, violenza, minaccia a pubblico ufficiale e lesioni. I poliziotti delle Volanti sono intervenuti sul posto, frequentato dagli avventori della movida agrigentina, riuscendo a bloccare l’esagitato. Dopo le formalità di rito l’indagato, difeso dall’avvocato Giuseppe Sodano, è stato trasferito in carcere in attesa dell’udienza di convalida.