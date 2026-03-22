Ubriaco crea il caos vicino via Atenea e aggredisce due poliziotti, arrestato 

Visibilmente ubriaco ha seminato il panico davanti un locale della movida di Agrigento, a pochi passi dalla via Atenea, infastidendo i clienti e gettando a terra dei bicchieri di vetro. All’arrivo della polizia ha aggredito con calci e pungi anche due agenti che sono finiti in ospedale.

Un ventenne senegalese, residente in città ma sprovvisto di documenti, è stato arrestato con le accuse di resistenza, violenza, minaccia a pubblico ufficiale e lesioni. I poliziotti delle Volanti sono intervenuti sul posto, frequentato dagli avventori della movida agrigentina, riuscendo a bloccare l’esagitato. Dopo le formalità di rito l’indagato, difeso dall’avvocato Giuseppe Sodano, è stato trasferito in carcere in attesa dell’udienza di convalida.