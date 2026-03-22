Agrigento

Ubriaco crea il caos vicino via Atenea e aggredisce due poliziotti, arrestato 

In manette un ventenne che, ubriaco, ha seminato il panico vicino via Atenea. Due poliziotti sono finiti in ospedale

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Visibilmente ubriaco ha seminato il panico davanti un locale della movida di Agrigento, a pochi passi dalla via Atenea, infastidendo i clienti e gettando a terra dei bicchieri di vetro. All’arrivo della polizia ha aggredito con calci e pungi anche due agenti che sono finiti in ospedale.

Un ventenne senegalese, residente in città ma sprovvisto di documenti, è stato arrestato con le accuse di resistenza, violenza, minaccia a pubblico ufficiale e lesioni. I poliziotti delle Volanti sono intervenuti sul posto, frequentato dagli avventori della movida agrigentina, riuscendo a bloccare l’esagitato. Dopo le formalità di rito l’indagato, difeso dall’avvocato Giuseppe Sodano, è stato trasferito in carcere in attesa dell’udienza di convalida. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 11/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

Catania

Sorpreso a rubare in un palazzo, denunciato 43enne
Catania

Fermato in scooter con un chilo di marijuana, arrestato 
Agrigento

Ubriaco crea il caos vicino via Atenea e aggredisce due poliziotti, arrestato 
Apertura

Dai domiciliari minaccia la mamma per i soldi, lei lo denuncia: arrestato
Apertura

Anziana consegna tutti i gioielli a truffatore, al telefono si era spacciato per il nipote 
Apertura

In casa con cocaina, crack ed eroina: condannati due canicattinesi 
banner italpress istituzionale banner italpress tv