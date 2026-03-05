Agrigento

Ubriaco insulta operai in un cantiere edile, interviene la polizia 

Protagonista della vicenda è un cinquantenne agrigentino che, dopo aver alzato il gomito, ha ingiuriato senza motivo i lavoratori tentando anche lo scontro fisico

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

In evidente stato di alterazione alcolica avrebbe cominciato a insultare e molestare alcuni operai impegnati in quel momento in dei lavori in un cantiere edile. È successo a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Agrigento.

Protagonista della vicenda è un cinquantenne agrigentino che, dopo aver alzato il gomito, ha ingiuriato senza motivo i lavoratori tentando anche lo scontro fisico. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i poliziotti delle Volanti che hanno identificato l’uomo e lo hanno anche sanzionato per ubriachezza molesta. Al cinquantenne è stato applicato il divieto di avvicinamento ai luoghi.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 8/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Ubriaco insulta operai in un cantiere edile, interviene la polizia 
Agrigento

Sosta selvaggia davanti il Municipio, multati dipendenti comunali e un consigliere 
Agrigento

Copertura del teatro Pirandello, l’assessore Principato: “Disposta aggiudicazione provvisoria”
Agrigento

Sanità, via libera alla nomina di Iacolino a direttore generale del Policlinico di Messina
Catania

Etna, esplosione impulsiva dal cratere Bocca Nuova
Apertura

Amministrative, si vota il 24 e il 25 maggio con turno di ballottaggio il 7 e 8 giugno
banner italpress istituzionale banner italpress tv