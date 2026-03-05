Agrigento
Sosta selvaggia davanti il Municipio, multati dipendenti comunali e un consigliere
Sono state circa settanta le multe elevate dagli agenti della polizia locale per sosta selvaggia nei pressi del Comune di Agrigento.
Un vero e proprio blitz quello eseguito dai vigili urbani contro gli automobilisti indisciplinati che, in barba alle regole, hanno parcheggiato le proprie vetture in divieto di sosta o in doppia fila. Tra le persone sanzionate risultano anche alcuni dipendenti dell’Ente e un consigliere comunale.
