Sosta selvaggia davanti il Municipio, multati dipendenti comunali e un consigliere 

Sono state circa settanta le multe elevate dagli agenti della polizia locale per sosta selvaggia nei pressi del Comune di Agrigento.

Un vero e proprio blitz quello eseguito dai vigili urbani contro gli automobilisti indisciplinati che, in barba alle regole, hanno parcheggiato le proprie vetture in divieto di sosta o in doppia fila. Tra le persone sanzionate risultano anche alcuni dipendenti dell’Ente e un consigliere comunale.