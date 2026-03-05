Agrigento

Copertura del teatro Pirandello, l’assessore Principato: “Disposta aggiudicazione provvisoria”

Lo dichiara in una nota l'assessore ai lavori pubblici, Gerlando Principato

Pubblicato 32 minuti fa
“Prosegue con concretezza il percorso avviato per la sistemazione definitiva delle coperture del Teatro Pirandello. L’Ufficio tecnico del Comune di Agrigento – Settore VI Lavori Pubblici, guidato dal Dirigente Ing. Alberto Avenia, insieme al Responsabile del Progetto Ing. Gerlando Trupia, ha completato tutte le operazioni di gara per l’affidamento dei lavori.” Lo dichiara in una nota l’assessore ai lavori pubblici, Gerlando Principato.

“È stata disposta l’aggiudicazione provvisoria, in attesa delle verifiche di legge sulla documentazione dell’impresa risultata prima classificata. Solo al termine di queste verifiche si potrà procedere all’aggiudicazione definitiva e, quindi, all’avvio effettivo del cantiere.”

L’assessore prosegue: “Confidiamo che tutta la documentazione richiesta venga trasmessa in tempi brevi, così da consentire al Direttore dei Lavori, Arch. Alfonso Cimino, professionista incaricato della conduzione delle operazioni di risanamento, di dare avvio agli interventi. Si tratta di un risultato importante e concreto, frutto di un lavoro amministrativo complesso e rigoroso, che la città attendeva da anni. Ancora una volta dimostriamo che la tutela del nostro patrimonio storico e culturale passa attraverso serietà, metodo e continuità. Agrigento merita risposte concrete e attenzione costante per la propria bellezza e per la propria storia.”

