Agrigento

Un albero di Natale fatto con il cuore: il dono dei volontari Avulss al San Giovanni di Dio

I volontari hanno realizzato un albero di Natale a costo zero, costruito interamente con cartone e cartapesta, materiali semplici che però, nelle loro mani, sono diventati simbolo di vicinanza e speranza

Pubblicato 2 minuti fa
Da Redazione

Tra le luci colorate e la consueta corsa ai regali, il Natale si avvicina portando con sé non solo festa e gioia, ma anche un pensiero speciale per chi trascorrerà queste giornate in ospedale. Al San Giovanni di Dio di Agrigento, la locale associazione AVULSS (Associazione di Volontariato nelle Unità Locali Socio-Sanitarie), guidata dalla presidente Maria Aurora Tabuso, ha deciso ancora una volta di trasformare questo sentimento in un gesto concreto. I volontari hanno realizzato un albero di Natale a costo zero, costruito interamente con cartone e cartapesta, materiali semplici che però, nelle loro mani, sono diventati simbolo di vicinanza e speranza. L’albero è stato collocato all’ingresso dell’ospedale come segno di attenzione verso pazienti, familiari e operatori sanitari.

«Vogliamo portare la nostra vicinanza attraverso un lavoro fatto con passione e amore a chi, quel giorno, sarà in una corsia di reparto. Quando ci accostiamo a un malato e riusciamo a strappargli un sorriso, abbiamo vinto», ha dichiarato la presidente Tabuso, esprimendo lo spirito che da sempre anima l’associazione.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al cappellano dell’ospedale, don Saverio Pittitteri, definito dai volontari “guida spirituale” per la costante presenza accanto agli ammalati e a chi vive quotidianamente le difficoltà della malattia. Con questo semplice ma significativo gesto, l’AVULSS rinnova il valore del volontariato e della solidarietà: ricordare che, anche nei momenti più delicati, un segno di attenzione può diventare un dono prezioso. In attesa del Natale, all’ospedale San Giovanni di Dio brilla un albero speciale, fatto non solo di creatività, ma soprattutto di umanità.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Un albero di Natale fatto con il cuore: il dono dei volontari Avulss al San Giovanni di Dio
Cultura

Agrigento 2025, arriva il Tolerance Poster Show
di Gioacchino Schicchi

Escludere l’acqua del Favara di Burgio dai debiti con Siciliacque? La Regione bacchetta Aica
Apertura

“Tangenti dalle case farmaceutiche”, arrestato ex primario per corruzione 
Palermo

Concessione dei pontili, scoperta evasione fiscale di un milione di euro 
Agrigento

Espone scooter in strada occupando suolo pubblico, 5mila euro di multa a rivenditore di moto
banner italpress istituzionale banner italpress tv