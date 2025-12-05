Un albero di Natale fatto con il cuore: il dono dei volontari Avulss al San Giovanni di Dio

Tra le luci colorate e la consueta corsa ai regali, il Natale si avvicina portando con sé non solo festa e gioia, ma anche un pensiero speciale per chi trascorrerà queste giornate in ospedale. Al San Giovanni di Dio di Agrigento, la locale associazione AVULSS (Associazione di Volontariato nelle Unità Locali Socio-Sanitarie), guidata dalla presidente Maria Aurora Tabuso, ha deciso ancora una volta di trasformare questo sentimento in un gesto concreto. I volontari hanno realizzato un albero di Natale a costo zero, costruito interamente con cartone e cartapesta, materiali semplici che però, nelle loro mani, sono diventati simbolo di vicinanza e speranza. L’albero è stato collocato all’ingresso dell’ospedale come segno di attenzione verso pazienti, familiari e operatori sanitari.

«Vogliamo portare la nostra vicinanza attraverso un lavoro fatto con passione e amore a chi, quel giorno, sarà in una corsia di reparto. Quando ci accostiamo a un malato e riusciamo a strappargli un sorriso, abbiamo vinto», ha dichiarato la presidente Tabuso, esprimendo lo spirito che da sempre anima l’associazione.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al cappellano dell’ospedale, don Saverio Pittitteri, definito dai volontari “guida spirituale” per la costante presenza accanto agli ammalati e a chi vive quotidianamente le difficoltà della malattia. Con questo semplice ma significativo gesto, l’AVULSS rinnova il valore del volontariato e della solidarietà: ricordare che, anche nei momenti più delicati, un segno di attenzione può diventare un dono prezioso. In attesa del Natale, all’ospedale San Giovanni di Dio brilla un albero speciale, fatto non solo di creatività, ma soprattutto di umanità.