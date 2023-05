“Un calcio per la Legalità”, allo Stadio Esseneto il primo memorial nel nome di Sergio Di Loreto

Lo Stadio Esseneto di Agrigento, questo pomeriggio, ha fatto da splendida cornice al Primo torneo calcistico a 11 interforze , denominato “Un calcio per la Legalità” Memorial in ricordo dell’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Sergio Di Loreto, deceduto in servizio il 23 novembre 2021.

L’iniziativa , promossa dai colleghi ed amici di Sergio Di Loreto ha visto il coinvolgimento di squadre formate da rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dagli amici di Sergio e dagli associati di una locale palestra.

Dopo i saluti iniziali del Questore rivolti ai partecipanti al torneo, alle autorità civili e militari intervenute ed al pubblico, Edna Di Loreto ha voluto ricordare brevemente la figura del marito, instancabile professionista, amante della famiglia e del lavoro. A scendere in campo, Davide, figlio di Sergio, che ha indossato la maglia nr. 19 nel ruolo di centrocampista nella squadra “ Amici di Sergio”.

Le squadre sono scese in campo con grinta e determinazione per una giusta causa, promuovere la giustizia e legalità fra le giovani generazioni.

A dare il calcio di inizio è stato il questore Emanuele RICIFARI che, in un’intervista precedente, ha ricordato la gioia, la vitalità, la voglia di vivere di “Iron” Sergio.