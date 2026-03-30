Un corso sulla guida dei trattori per i detenuti, l’iniziativa tra formazione e reinserimento 

Un’iniziativa concreta, capace di trasformare la formazione in opportunità.

È questo lo spirito con cui Conflavoro Sicilia, il Lions Club Agrigento Chiaramonte e Val Paradiso hanno organizzato il corso “Competenze per il futuro: addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali”, rivolto ai detenuti della Casa circondariale “Di Lorenzo” di Agrigento.

Una due giorni, il 23 e 24 marzo 2026, sposata dal direttore della struttura di contrada Petrusa, Anna Puci, che rappresenta un tassello importante nel processo di reinserimento sociale e professionale delle persone ristrette, offrendo competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro agricolo, uno dei settori più dinamici del territorio.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra realtà che, pur con missioni diverse, condividono una visione comune: investire sulle persone per generare valore sociale. Conflavoro Sicilia porta la propria esperienza nel campo della formazione professionale e del dialogo con le imprese. Il Lions Club Agrigento Chiaramonte conferma il proprio impegno nel servizio alla comunità e nelle azioni di inclusione sociale. Val Paradiso, azienda simbolo dell’eccellenza agricola siciliana, contribuisce con competenze tecniche e sensibilità verso il territorio. “In un contesto come quello penitenziario- dice il vice presidente nazionale vicario di Conflavoro e segretario regionale della Sicilia, Giuseppe Pullara– non è solo un’opportunità ma è anche una leva di trasformazione personale per poter immaginare un futuro diverso, costruito su competenze reali e su un rapporto più maturo con il lavoro. L’iniziativa rappresenta, quindi, uninvestimento sulla persona, ma anche sulla sicurezza e sulla qualità del lavoro agricolo, settore che richiede professionalità sempre più specializzate”.

Un progetto che non si limita a formare, ma apre strade, crea possibilità e rafforza il legame tra istituzioni, imprese e società civile. E Conflavoro Sicilia continuerà a muoversi in questa direzione: promuovere percorsi formativi capaci di generare opportunità concrete, valorizzare il capitale umano e sostenere una crescita inclusiva per tutto il territorio.