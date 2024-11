Un video mapping per raccontare Agrigento e la sua storia

Un viaggio nella storia di Agrigento, tra tradizioni e personaggi illustri, che ci accompagna verso le celebrazioni della Capitale Italiana della Cultura 2025.

“Grazie alla disponibilità di Rete Ferroviaria Italiana, la stazione centrale si trasforma in un grande schermo che illumina il cuore della città!Il progetto rientra tra le iniziative finanziate dalla Regione Siciliana. Si ringraziano per la produzione la Pro Studios ed Elisa Nieli,” dichiara in una nota l’assessore Costantino Ciulla.

Le proiezioni, della durata di 30 minuti, si svolgeranno in Piazza Marconi ogni venerdì e domenica, dalle 18:00 alle 21:00, fino al 29 dicembre.