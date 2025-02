Università, attivati due nuovi corsi di laurea ad Agrigento: al via giornata di orientamento 

Venerdì 28 febbraio alle ore 9:30 si terrà il “Welcome Day 2025”, giornata di orientamento dell’Università degli Studi di Palermo presso il Polo Territoriale Universitario di Agrigento, nella sede di via Quartararo, 6.

La giornata prenderà il via con i saluti istituzionali del Rettore, Massimo Midiri, del Presidente del Polo, Giovanni Francesco Tuzzolino, del Delegato all’orientamento per il Polo Territoriale Universitario di Agrigento, Francesco Paolo Madonia e seguiranno gli interventi della Responsabile della promozione dell’offerta formativa dei Poli Territoriali, Maria Claudia Brucculeri, dei Coordinatori e dei docenti dei Corsi di Studio attivi presso il Polo. Infine, gli studenti universitari dialogheranno con i futuri iscritti.

Il Polo Territoriale Universitario di Agrigento, forte del successo delle precedenti edizioni, accoglierà le scuole secondarie di secondo grado e i loro docenti per presentare la ricca offerta formativa dell’Ateneo per l’anno accademico 2025/2026. Saranno fornite informazioni sulle modalità di accesso ai corsi e sui servizi disponibili per gli studenti nella sede di Agrigento, al fine di supportarli nella scelta consapevole del percorso universitario.

Durante il Welcome Day, docenti e studenti senior offriranno una panoramica dei Corsi di Studio attivi presso la sede di Agrigento, illustrandone le peculiarità e gli sbocchi occupazionali. Saranno inoltre presentati i due nuovi corsi di laurea, particolarmente legati al territorio agrigentino e alla valorizzazione delle sue risorse: Lingue e Traduzione per i Servizi Culturali e del Territorio; Tecnologie e Diagnostica per la Conservazione e il Restauro del Patrimonio Culturale, che si aggiungono ai corsi già attivati in: Architettura e Progetto nel Costruito; Economia e Amministrazione Aziendale; Educazione al Patrimonio Archeologico e Artistico (Laurea Magistrale); Infermieristica; Scienze delle Attività Motorie e Sportive Scienze dell’Educazione; Scienze della Formazione Primaria (Laurea Magistrale a Ciclo Unico); Servizio Sociale.

L’iniziativa, organizzata dall’Università degli Studi di Palermo in collaborazione con il Polo Territoriale Universitario di Agrigento, il COT (Centro Orientamento e Tutorato) e l’Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento, con la partecipazione dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, rappresenta un’importante occasione per far conoscere agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio l’ampia offerta dei corsi di studio e le strutture didattiche e bibliotecarie nelle sedi di Agrigento.