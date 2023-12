Urina in via Atenea e infastidisce i passanti, denunciato immigrato 

Un immigrato ventiquattrenne è stato denunciato dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento per le ipotesi di reato di atti osceni in luogo pubblico. Il giovane, visibilmente ubriaco, ha ben pensato di abbassarsi i pantaloni e urinare nel bel mezzo di via Atenea, nel cuore della Città dei Templi.

Il tutto davanti ai passanti che sono stati peraltro anche presi di mira dal ragazzo. Gli agenti sono immediatamente intervenuti e lo hanno identificato, sanzionato e denunciato. Nei suoi confronti anche una multa di 5 mila euro. Al vaglio degli investigatori anche la posizione del 24enne relativamente ai permessi per stare nel territorio italiano.