Porto Empedocle, manca il numero legale: consiglio comunale straordinario sul dissalatore rimandato

E’ stato rinviato a domani il Consiglio comunale in seduta straordinaria a Porto Empedocle per discutere del dissalatore. Il consiglio è saltato per mancanza di consiglieri, su 16 ne erano presenti 7, in 4 hanno presentato certificato medico.

In aula erano presenti gli esponenti del Comitato MareNostrum, coloro i quali hanno invocato la seduta del consiglio per chiedere di spostare il dissalatore nell’area industriale ex ASI, dove inizialmente era stato progettato; in collegamento vi erano l’ingegnere Sansone, rappresentante del commissario straordinario per l’emergenza idrica, Nicola Dell’Acqua e altri funzionari degli enti interessati all’opera.

“Grave assenza dei consiglieri, un atto che mortifica la nostra città”, ha detto il consigliere Gerlando Di Francesco. Si associa al commento il consigliere Grassonelli che ha sottolineato: “quanto accaduto oggi rappresenta la conferma la crisi della maggioranza che sostiene il sindaco, il quale si dovrebbe vergognare per quanto sta accadendo. Ce ne dovremmo andare tutti”.

Dunque seduta rimandata a domani alle ore 10.