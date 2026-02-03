Apertura

In casa con la wax, la droga dello “sballo”: arrestato minorenne a Menfi 

Si tratta di un derivato della cannabis con un’altissima percentuale di principio attivo e per tale motivo particolarmente dannoso per la salute umana

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

A Menfi, i Carabinieri della locale Stazione, al termine di una mirata attività d’indagine, hanno arrestato in flagranza di reato un minore, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scaturita dagli approfondimenti svolti dai militari dell’Arma, che hanno consentito di acquisire elementi investigativi successivamente sottoposti all’attenzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo. Sulla base delle risultanze emerse, è stata delegata una perquisizione personale e domiciliare, eseguita con il supporto di un’unità cinofila antidroga del Nucleo Carabinieri di Palermo.

Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente circa 100 grammi di hashish, in parte già suddivisi in dosi, nonché circa 40 grammi di sostanza stupefacente del tipo THC concentrato, un derivato della cannabis con un’altissima percentuale di principio attivo e per tale motivo particolarmente dannoso per la salute umana, comunemente noto come “wax”, oltre a 230 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Ultimate le formalità di rito, il minore arrestato è stato condotto presso il Centro di Prima Accoglienza per i Minorenni “Francesca Morvillo” di Palermo, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile. L’attività si inserisce nel più ampio impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e nella tutela dei più giovani, attraverso un’azione costante di prevenzione e repressione dei fenomeni criminali sul territorio.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Caltanissetta

La “Strada degli Scrittori” si mobilita per salvare la biblioteca di Niscemi
PRIMO PIANO

Torna il maltempo, domani allerta gialla in Sicilia
Agrigento

Vaccinazione antinfluenzale, aperture pomeridiane nei centri dell’ASP di Agrigento
Agrigento

Capitale Cultura, Mazzi: “MiC in attesa relazione Agrigento, poi pagamento terza tranche”
Agrigento

Droga a piazzale Rosselli, perquisizioni nei confronti di 13 extracomunitari  
Apertura

Trasporta 5 mila litri di acqua senza autorizzazione, sanzioni per oltre 10 mila euro 
banner italpress istituzionale banner italpress tv