Agrigento, spaccio di droga nei pressi di Piazzale Rosselli: scattano le perquisizioni e i sequestri

La Polizia di Stato nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati inerenti gli stupefacenti disposte dal Signor Questore di Agrigento, Dott. Tommaso Palumbo, ha svolto nei giorni scorsi una mirata operazione di controllo nella zona di Piazzale Rosselli. L’area è stata oggetto di numerose segnalazioni pervenute da cittadini ed esercenti della zona che hanno riferito la presenza abituale di persone sospette e di comportamenti riconducibili a presunte attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Sulla base di tali indicazioni, gli investigatori della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Agrigento hanno avviato una specifica attività di osservazione, predisponendo servizi di appostamento nelle zone maggiormente interessate. L’attività ha consentito di accertare la presenza costante di un gruppo di soggetti extracomunitari nei pressi di alcune attività commerciali presenti in quel luogo, i quali erano soliti mettere in atto brevi e fugaci contatti con diverse persone che transitavano in quella zona. Tali evidenze hanno condotto gli agenti ad effettuare dei controlli di polizia, procedendo alla perquisizione personale nei confronti di 13 extracomunitari che solitamente gravitano in quella zona. Alla vista degli operatori della Polizia di Stato, alcuni di loro si sono dati a precipitosa fuga, abbandonando sul posto diversi involucri contenenti sostanza stupefacente. La successiva attività di perlustrazione dell’intera area ha consentito di sequestrare un pacchetto di carte da gioco contenente sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisa in 11 dosi, già confezionate con carta alluminio e pronte per la cessione, avente un peso di circa 10 grammi.