Frana Niscemi, precipitata auto per giorni sul baratro
Le immagini sono state girate dal drone di Local Team
E’ precipitata in fondo alla scarpata l’auto che era rimasta per giorni sul ciglio della frana di Niscemi. Le immagini sono state girate dal drone nella mattinata di oggi e diffuse da Local Team. Il veicolo era stato fotografato e ripreso piu’ volte mentre era sul precipizio. (Foto Local Team)
Nel frattempo la Regione continua a lavorare per restituire nel più breve tempo possibile una casa agli sfollati di Niscemi e permettere ai territori colpiti dal ciclone Harry di risollevarsi in vista della prossima stagione estiva. In merito all’emergenza di Niscemi, l’assessorato regionale delle Infrastrutture ha informato i componenti della cabina di regia di aver reperito circa 13 milioni di euro (8 per il 2026 e 5 per il 2027) che potrebbero essere utilizzati per un avviso pubblico che finanzi, con contributi a fondo perduto, i cittadini di Niscemi sfollati per l’acquisto di una nuova casa. “Manteniamo l’impegno di vederci almeno una volta a settimana – dice Schifani – per tenere costantemente sotto controllo gli interventi che la Regione sta portando avanti in favore della popolazione che ha subito le gravi conseguenze del ciclone Harry e della frana di Niscemi. Stiamo facendo concreti passi avanti con il preciso obiettivo di restituire almeno un po’ di serenità e di prospettiva ai cittadini e agli imprenditori siciliani”.