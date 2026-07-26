Agrigento

Valle dei Templi da record, si conferma sito archeologico più visitato in Sicilia 

Per il quarto anno consecutivo la Valle dei Templi si conferma il sito archeologico più visitato in Sicilia con oltre un milione di ingressi

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Valle dei Templi di Agrigento si conferma per il quarto anno consecutivo il sito archeologico più visitato in Sicilia con oltre un milione di ingressi. Il dato emerge dal report del primo semestre 2026 che certifica – rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente – un trend in crescita per tutti i luoghi della cultura siciliani. Tra le mete preferite, oltre alla già citata Valle dei Templi, spiccano anche il Teatro Antico di Taormina, ill Parco archeologico di Catania e la Villa romana del Casale di Piazza Armerina.

Poi ci sono casi – così come riporta Repubblica – con incrementi significativi: il Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci registra un +65% rispetto all’anno scorso ma anche il Teatro Antico di Catania (+17%), i musei di Adrano (+19%) e di Caltagirone (+66%) e – soprattutto – la chiesa di San Francesco Borgia, a Catania (+113%). Un caso di flessione si registra invece a Taormina con il parco di Naxos che perde quasi il 18% con 520.699 visitatori nel 2026 a fronte dei 631.433 del semestre 2025. Un leggero calo avviene anche a Segesta (-4%) mentre il il Teatro Antico di Taormina cresce di circa il 7%.

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