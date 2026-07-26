Appicca incendi tra terreni e ospedale, arrestato 48enne

I Carabinieri della Compagnia di Giarre hanno arrestato un uomo di 48 anni, residente nel paese, gravemente indiziato del reato di incendio doloso, al termine di un intervento che ha consentito di scongiurare conseguenze ben più gravi in un contesto caratterizzato dalle elevate temperature e dall’estrema vulnerabilità del territorio agli incendi estivi.

L’intervento è scattato nella tarda mattinata, a seguito della segnalazione di un incendio sviluppatosi in un terreno adiacente all’autostrada A18, in contrada Coste. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo sarebbe stato notato da alcuni testimoni mentre appiccava le fiamme alla vegetazione, dettaglio che avrebbe consentito agli investigatori di indirizzare immediatamente le ricerche.

Pochi minuti dopo, però, un secondo incendio è stato segnalato nel parcheggio dell’ospedale di Giarre, dove erano state date alle fiamme alcune autovetture di servizio dell’ASP di Catania. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha impedito che il rogo raggiungesse la vegetazione circostante, evitando un’ulteriore propagazione.

Gli accertamenti svolti dai Carabinieri hanno evidenziato che i punti d’innesco e la posizione degli incendi avrebbero potuto determinare una propagazione incontrollata verso l’ospedale, l’autostrada e le aree limitrofe, con un potenziale pericolo per degenti, operatori sanitari, automobilisti e residenti. Anche il principio d’incendio sviluppatosi tra le autovetture parcheggiate si trovava a brevissima distanza dalla vegetazione, circostanza che avrebbe potuto aggravare rapidamente la situazione senza il tempestivo intervento dei soccorritori.

Le ricerche del piromane sono state divulgate anche alle altre pattuglie presenti sul territorio e, nel giro di pochi minuti, il presunto responsabile è stato rintracciato e bloccato mentre tentava di allontanarsi dall’area ospedaliera. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il 48enne è stato arrestato con l’accusa di incendio doloso e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso il carcere di Catania Piazza Lanza ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.