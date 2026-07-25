Studenti (anche agrigentini) protagonisti di insulti e gestacci a Bangkok, Ambasciata si scusa 

E’ diventato virale in Thailandia il video della lite tra una donna e un gruppo di studenti italiani (in viaggio con il progetto Estate INPSieme) ripresi perche’ parlavano a voce troppo alta sulla metro di Bangkok. Alcuni dei ragazzini protagonisti sono originari della provincia di Agrigento (in particolare da Licata, Palma di Montechiaro e Canicattì). L’ambasciata italiana si e’ sentita in dovere di diramare un comunicato di scuse ufficiali per il comportamento dei ragazzini.

Nelle immagini si sente la voce fuori campo di una donna che chiede ai giovani, apparentemente tutti minorenni, di abbassare la voce. “In Thailandia non urliamo,” dice. Immediata e piccata la reazione degli adolescenti che secondo i resoconti circolati in rete partecipavano a un viaggio-studio. “Scusate se ho portato soldi nel vostro paese”, dice uno. Mentre l’amico alza il dito medio in favore di camera. La lite e’ degenerata quando la signora ha dato ai giovani dei maleducati. Sia le autorita’ italiane sul posto sia gli organizzatori del viaggio hanno diffuso messaggi di scuse. L’ambasciata d’Italia a Bangkok esprime il suo profondo rammarico per l’incidente e condanna fermamente il comportamento inappropriato di un gruppo di turisti italiani minorenni che partecipavano a un viaggio di istruzione”, si legge in un comunicato pubblicato su Facebook.

Il post ha raccolto quasi seimila commenti in poche ore, per la maggior parte non proprio gentili verso gli italiani. “Il comportamento inappropriato del gruppo di turisti minorenni non rappresenta in alcun modo il popolo italiano, ne’ riflette i valori di rispetto reciproco, amicizia e cortesia che da lungo tempo costituiscono il fondamento del duraturo rapporto tra la Repubblica Italiana e il Regno di Thailandia”, ha tenuto a sottolineare l’ambasciata. Anche il ragazzino che ha mostrato il dito medio ha fatto personalmente ammenda in un video in cui, insieme a tre adulti che si identificano come gli organizzatori del viaggio, si rivolge ai thailandesi. “Mi dispiace molto per quello che ho fatto, e’ stato sbagliato”, ammette. “Vogliamo scusarci con il popolo thailandese”, spiega poi uno dei responsabili della gita, “volevamo farlo gia’ ieri ma abbiamo avuto paura. Forse e’ stata la decisione sbagliata”. E un’altra delle responsabili del gruppo assicura: “I ragazzi torneranno in Italia al piu’ presto”. Anche per la loro incolumita’, forse, visto che qualcuno si e’ preso la briga di cercare dove alloggiassero e postare le foto dell’albergo.