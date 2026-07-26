Agrigento

“Morto dopo intervento all’ospedale di Agrigento”, familiari chiedono oltre 1 milione di euro 

La vicenda risale al 10 novembre 2023 quando il paziente, che aveva fatto ricorso alle cure mediche nel reparto di Urologia, morì dopo essere stato operato.

Pubblicato 7 minuti fa
Da Redazione

I familiari di un paziente deceduto nel novembre 2023 hanno chiesto un risarcimento danni all’Asp di Agrigento di oltre un milione di euro. L’azienda sanitaria, ritenendo corretto l’operato dei medici, si è costituita in giudizio nominando l’avvocato Vincenzo Cuntreri per sostenere le proprie ragioni. L’udienza è stata fissata per il prossimo 23 settembre.

La vicenda risale al 10 novembre 2023 quando il paziente, che aveva fatto ricorso alle cure mediche nel reparto di Urologia, morì dopo essere stato operato. I familiari, rappresentati dall’avvocato Giacomo La Russa, sostengono la responsabilità medica. Di parere opposto, invece, l’Asp di Agrigento secondo la quale “non sono emersi profili di responsabilità a carico dei sanitari”. 

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