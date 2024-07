Valle dei Templi, ecco il nuovo Consiglio del Parco Archeologico: i nomi 

L’architetto Giuseppe Carmelo Parello è il nuovo presidente del Consiglio del Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento. Lo ha deciso l’assessorato regionale ai Beni culturali guidato da Francesco Scarpinato. Parello, già direttore del Parco, è ritenuto in possesso di “adeguata esperienza di gestione di istituzioni culturali e di governo di organi collegiali di amministrazione”.

Nel Consiglio entrano anche il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè; il soprintendente dei Beni culturali, Vincenzo Rinaldi; l’avvocato Giuseppe Troja, in qualità di esperto in economia dei beni culturali; l’avvocato ed ex vicesindaco di Ribera, Giuseppe Tramuta. Il Consiglio resterà in carica per quattro anni.