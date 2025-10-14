Vende alcolici a due quindicenni, denunciato titolare locale della movida
Nei guai il titolare di un locale della movida di Agrigento dopo un controllo effettuato nella serata di sabato in via Atenea
Somministrazione di bevande alcoliche a minori di sedici anni. È per questa ipotesi di reato che il titolare di un locale della movida di Agrigento è stato denunciato alla procura della Repubblica a margine di un controllo effettuato nella serata di sabato nella centralissima via Atenea. I poliziotti delle Volanti, impegnati nel dispositivo “movida sicura” disposto dalla Questura, hanno notato due ragazzini uscire da un noto locale con dei cocktail in mano.
Il successivo accertamento ha confermato i sospetti. I due giovani non avevano neppure sedici anni e il titolare dell’esercizio commerciale non ha provveduto a sincerarsi della loro età chiedendo – così come si dovrebbe fare – i documenti prima di somministrare le bevande. Per questo motivo è scattata la denuncia a piede libero.