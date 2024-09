Via Atenea, cambiano le modalità della raccolta differenziata: ecco cosa c’è da sapere

Cambiano, da lunedì prossimo, 16 settembre, le modalità per il conferimento e la raccolta dei rifiuti lungo la via Atenea, cambiamenti che dureranno per almeno un anno.

Il Comune di Agrigento, ha infatti autorizzato la chiusura temporanea della via Atenea, nella sola giornata del lunedì, per 52 settimane consecutive in pratica per un anno intero, dalle 7.30 alle ore 15.30 nel tratto del civico 143 della via Atena per permettere il transito e la sosta di un’autogrù e di mezzi per il carico e lo scarico di materiali edili, per i lavori di ristrutturazione di un immobile ad eccezione dei residenti. L’ordinanza dirigenziale, ha come conseguenza, l’impossibilità per i mezzi delle ditte che si occupano della raccolta rifiuti, di transitare lungo la via Atenea negli orari effettuati fino ad oggi.

Durante tutti i lunedì a venire, a partire dal prossimo, sarà garantita la raccolta della frazione organica sia per le utenze domestiche che per quelle commerciali ma con regole piu’ severe. In ottemperanza al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, i mastelli dovranno essere sempre esposti “rigorosamente” dalle 20 della sera precedente la raccolta fino e non oltre alle 6 del mattino del giorno previsto per il conferimento.

Inoltre , niente piu’ raccolta del cartone nella giornata del lunedì per le utenze non domestiche. L’ordinanza dirigenziale dispone anche che il Corpo di Polizia Municipale e le altre forze di Polizia vigileranno per fare osservare il provvedimento previe multe e sanzioni.