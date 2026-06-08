Agrigento

Via Atenea, dal 9 al 15 giugno cambiano gli orari di esposizione dei mastelli

Si precisa che non vi sarà alcuna variazione riguardo le tipologie di rifiuto da conferire, che seguiranno il normale turno di raccolta previsto dal calendario vigente

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, informa la cittadinanza che a seguito della temporanea chiusura della viabilità prevista a partire da martedì 9 giugno a lunedì 15 giugno, e comunque fino a cessato bisogno, le modalità di esposizione dei mastelli in via Atenea subiranno una variazione straordinaria.

Per consentire al Gestore dei Servizi di Igiene Urbana di garantire la regolare raccolta entro le ore 06:00, tutti gli utenti della via interessata dovranno esporre i propri rifiuti esclusivamente nella seguente fascia oraria: Dalle ore 20:00 alle ore 05:00 del giorno successivo

Si precisa che non vi sarà alcuna variazione riguardo le tipologie di rifiuto da conferire, che seguiranno il normale turno di raccolta previsto dal calendario vigente. Al fine di evitare disagi e garantire il decoro della via Atenea, si invita alla massima collaborazione. La mancata osservanza di tali disposizioni, su segnalazione del Gestore del Servizio, comporterà l’intervento della Polizia Locale, svolger i necessari controlli e applicherà le sanzioni previste dal vigente Regolamento Comunale sulla Gestione dei Rifiuti.

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