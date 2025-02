Via Gioeni al buio, segnalazione del comitato di quartiere

“In via Gioeni, dal civico 63 all’ 81, l’illuminazione pubblica risulta spenta”.

Lo segnalano i cittadini aderenti al “Comitato Gioeni” di Agrigento preoccupati per i disagi che ciò comporta per i passanti che rischiano di inciampare nei diversi gradini presenti in questo tratto di strada.

Da ciò la richiesta al Comune di Agrigento di adoperarsi per ripristinare il funzionamento dei lampioni in quel tratto di strada.