Agrigento

Via Gioeni, il comitato di quartiere chiede interventi a tutela dell’incolumità pubblica 

Al fine di scongiurare pericoli per l’incolumità in seguito al cedimento di un fabbricato verificatosi lo scorso uno ottobre

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I residenti della via Gioeni, arteria nel centro di Agrigento, tornano a chiedere interventi al fine di scongiurare pericoli per l’incolumità in seguito al cedimento di un fabbricato verificatosi lo scorso uno ottobre durante l’ondata di maltempo che ha colpito l’intera città. Il tratto stradale è stato transennato proprio in quell’occasione ma – adesso – il comitato di quartiere afferma che “che questa restrizione della strada è un ostacolo alla circolazione in una zona centrale della città e, benchè questo spazio sia transennato, sussiste una minaccia all’incolumità pubblica”.

Per questo “si chiede il sollecito, risolutivo intervento sul suddetto fabbricato al fine di scongiurare ulteriori crolli su questo segmento di via Gioeni. Ben consapevole che la cosa spetti a chi di competenza, sarebbe opportuno che per accelerare i tempi, in via sostitutiva, intervenga codesto Comune.”

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Via Gioeni, il comitato di quartiere chiede interventi a tutela dell’incolumità pubblica 
San Biagio Platani

Vandali in azione a San Biagio Platani, il sindaco Di Bennardo: “individuato il responsabile”
Siracusa

Smantellata piazza di spaccio, tre arresti
Giudiziaria

Ucciso in casa con un tubo di gomma, Riesame conferma misura per il vicino
Ultime Notizie

Viabilità, a breve i lavori di manutenzione straordinaria sulla strada provinciale 88
Cultura

Montevago, passeggiata “Alla scoperta dei ruderi”