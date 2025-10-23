Via Gioeni, il comitato di quartiere chiede interventi a tutela dell’incolumità pubblica 

I residenti della via Gioeni, arteria nel centro di Agrigento, tornano a chiedere interventi al fine di scongiurare pericoli per l’incolumità in seguito al cedimento di un fabbricato verificatosi lo scorso uno ottobre durante l’ondata di maltempo che ha colpito l’intera città. Il tratto stradale è stato transennato proprio in quell’occasione ma – adesso – il comitato di quartiere afferma che “che questa restrizione della strada è un ostacolo alla circolazione in una zona centrale della città e, benchè questo spazio sia transennato, sussiste una minaccia all’incolumità pubblica”.

Per questo “si chiede il sollecito, risolutivo intervento sul suddetto fabbricato al fine di scongiurare ulteriori crolli su questo segmento di via Gioeni. Ben consapevole che la cosa spetti a chi di competenza, sarebbe opportuno che per accelerare i tempi, in via sostitutiva, intervenga codesto Comune.”