Vandali in azione a San Biagio Platani, il sindaco Di Bennardo: “individuato il responsabile”

Vandali in azione nella piazza di San Biagio Platani. Distrutta una delle opere raffiguranti un carretto Siciliano. A darne nota è il sindaco Salvatore Di Bennardo che dichiara: “è stato individuato il responsabile dell’incidente che ha provocato la caduta del nostro carretto siciliano.Ho personalmente visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza insieme alla Polizia Locale, e posso confermare che l’autore è stato identificato. I nostri vigili sono già al lavoro per completare tutti gli adempimenti necessari, nel pieno rispetto delle procedure di legge. Il carretto siciliano è un simbolo della nostra tradizione e della nostra comunità, e ci impegneremo affinché venga presto ripristinato nel suo splendore originario. Vi terrò aggiornati sugli sviluppi”, ha concluso il primo cittadino.



