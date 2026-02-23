Via Gioeni, la segnalazione del Comitato: “Rifiuti e marciapiede pericolante”

Cumuli di rifiuti di ogni genere, specie lungo il pendio dove c’è la copertura forestale, con ovvio deprezzamento del suo valore ambientale, e il marciapiede otto ed una deformazione dello stesso e del muro che sostiene questa parte della via Gioeni, con conseguente pericolo per i passanti e per la stabilità di quest’arteria cittadina.

Il Comitato di quartiere “Gioeni” torna a segnalare la presenza di criticità in prossimità dell’incrocio fra la stessa arteria e via 25 Aprile. “Si chiede la bonifica del sito e l’installazione di un sistema di videosorveglianza, mentre in relazione al marciapiede, come da istanze già prodotte in passato e che hanno ricevuto come risposta la semplice transennatura dell’area, che si provveda alla sua definitiva riparazione e stabilizzazione.