Agrigento

Via Gioeni, la segnalazione del Comitato: “Rifiuti e marciapiede pericolante”

Il Comitato di quartiere “Gioeni” torna a segnalare la presenza di criticità in prossimità dell’incrocio fra la stessa arteria e via 25 Aprile

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

Cumuli di rifiuti di ogni genere, specie lungo il pendio dove c’è la copertura forestale, con ovvio deprezzamento del suo valore ambientale, e il marciapiede otto ed una deformazione dello stesso e del muro che sostiene questa parte della via Gioeni, con conseguente pericolo per i passanti e per la stabilità di quest’arteria cittadina.

Il Comitato di quartiere “Gioeni” torna a segnalare la presenza di criticità in prossimità dell’incrocio fra la stessa arteria e via 25 Aprile. “Si chiede la bonifica del sito e l’installazione di un sistema di videosorveglianza, mentre in relazione al marciapiede, come da istanze già prodotte in passato e che hanno ricevuto come risposta la semplice transennatura dell’area, che si provveda alla sua definitiva riparazione e stabilizzazione.

