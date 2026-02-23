Ultime Notizie

Sorpreso a spacciare nei pressi di un parco giochi: denunciato minore

Il giovane è stato trovato in possesso di 26 dosi di sostanza stupefacente tipo hashish per un peso complessivo di circa 23 grammi

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Mazara del Vallo, hanno deferito in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti un 17enne del posto.

I militari, nel corso di un servizio finalizzato a contrastare il fenomeno della produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, notavano l’atteggiamento sospetto del giovane, che nei pressi di un parco giochi di quel centro abitato, alla vista dei Carabinieri cercava di allontanarsi con fare agitato.

Sottoposto a un controllo, il 17enne veniva trovato in possesso di 26 dosi di sostanza stupefacente tipo hashish per un peso complessivo di circa 23 grammi.

