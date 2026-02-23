Sport

Volley serie B, Scalia Sciacca torna al successo contro Lamezia 

La Scalia Sciacca Volley ritrova la vittoria superando il Lamezia per 3-2 al termine di una gara intensa e ricca di emozioni

Pubblicato 11 minuti fa
Da Redazione

Una maratona sportiva da 2 ore e 50 minuti, fatta di sorpassi, rimonte e continui capovolgimenti di fronte: al palatenda “Nino Roccazzella” la Scalia Sciacca Volley ritrova la vittoria superando il Lamezia per 3-2 al termine di una gara intensa e ricca di emozioni. Parziali: 25-21, 21-25, 25-21, 18-25, 16-14. La partita si apre con un primo set ben gestito dai saccensi, ordinati e concreti. Nel secondo parziale arriva però la pronta reazione dei calabresi, che pareggiano i conti mostrando grande determinazione. Il terzo set torna nelle mani di Roccazzella e compagni, ma il Lamezia resta sempre pericoloso e pienamente dentro il match.

Il quarto parziale segna il momento più difficile per la squadra di Frinzi Russo: un evidente calo permette agli ospiti di imporsi nettamente con un super Palmeri e trascinare la sfida al tie-break. Il quinto set è un condensato di tensione e spettacolo. Lamezia sempre avanti e più convinta, che vola sul 14-12, a un passo dalla vittoria, ma Scalia trova una reazione di carattere straordinaria: tre punti consecutivi, aggancio, sorpasso e un incredibile 16-14 finale che fa esplodere il palatenda. Una rimonta di pura volontà, che lascia i calabresi increduli dopo aver accarezzato il successo.

