Cultura

Valle dei Templi, una passeggiata nella storia: ingresso gratuito per la prima domenica del mese 

Prima domenica del mese a ingresso gratuito. Una “passeggiata nella Storia” fino al Tempio di Demetra. Visite guidate ai percorsi sotterranei. Con l’AgrigentoCulturePass: cinque siti tra la Valle e la città

Pubblicato 24 minuti fa
Da Redazione

Domenica prossima (1 marzo) sarà la prima del mese, quindi a ingresso gratuito nei luoghi della cultura: si potrà partecipare sia alle consuete visite guidate nella Valle dei Templi che alla prima “passeggiata nella Storia” condotta dallo storico Beniamino Biondi, parte del “Respiro della Terra – Storie e percorsi sul paesaggio, nuovo progetto promosso dal Parco Archeologico e da CoopCulture,  che intreccia cammino, letteratura e cinema. Un percorso a piedi (si parte alle 15.30 dal parcheggio cimitero Bonamorone) alla scoperta del Tempio di Demetradedicato alla dea della fertilità e arrampicato sulla Rupe Atenea, il santuario diventa simbolo del legame profondo tra natura e spiritualità. Biglietto: 2 euro.

Per chi vuole approfondire la conoscenza della Valle dei Templi, ecco pronti alle 10.30 e alle 11.45 i percorsi sotterranei con cui si potrà scoprire la vita dei primi cristiani, seguendo l’archeologo di CoopCulture tra arcosoli, formae e sepolture; alle 15.30 sempre con gli archeologi, si torna all’amata “Valle senza segreti”, la visita che va dal Tempio di Giunone al Tempio della Concordia,  per comprendere l’ampiezza dell’ antica Akragas arrivando sino alle catacombe paleocristiane. Noleggiando un’audioguida si può invece  visitare la Valle in autonomia e in maniera approfondita. 

Ma Agrigento non è solo Valle dei Templi: il biglietto combinato AgrigentoCulturePass – nato dalla sinergia tra Parco archeologico, Arcidiocesi e CoopCulture – è un vero “passaporto” di bellezza che conduce alla scoperta dei reperti straordinari conservati al Museo archeologico Pietro Griffo; dell’imponente Cattedrale di San Gerlando con il percorso aereo tra le sue torri fortificate; del Museo Diocesano con le sue 17 diverse collezioni dal X al XIX secolo; e della Chiesa di Santa Maria dei Greci, che sorge su un antico tempio greco dedicato a Atena e racconta le stratificazioni di un’intera comunità. Con il pass si possono anche utilizzare gratuitamente le navette elettriche dalla Valle dei templi al centro storico e viceversa. Infine, ma non ultima, tutti i giorni (tranne il lunedì) si visita la mostra “Insulae Aqua” alle ex Fabbriche Chiaramontane: le foto di Gianni Berengo Gardin sono in dialogo con Filippo Romano.

