Chiama in caserma dicendo di volersi gettare da un ponte, 47enne salvato dai carabinieri

Provvidenziale intervento dei militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Carini supportati da personale della locale Stazione che, nella giornata di ieri, hanno tratto in salvo un uomo intenzionato a togliersi la vita.

Poco prima, l’uomo – un 47enne del luogo – aveva contattato telefonicamente la locale Stazione dell’Arma comunicando la volontà di gettarsi da un ponte ferroviario. Immediatamente sono scattate le ricerche delle pattuglie in circuito, mentre un militare di servizio in caserma manteneva con lui un costante contatto telefonico, protratto per circa trenta minuti, finalizzato alla de-escalation emotiva.

L’attività coordinata ha consentito di rintracciare il soggetto in piedi all’esterno della barriera di protezione di un ponte, a circa dieci metri di altezza, in corrispondenza della linea ferroviaria lungo la Strada Provinciale 6. Gli operanti, mantenendo condizioni di sicurezza, sono riusciti ad afferrarlo per la cintura e a metterlo in salvo.

L’uomo è stato quindi affidato ai sanitari del 118 e trasportato presso l’ospedale di per gli accertamenti e le cure del caso. Secondo quanto emerso, il gesto sarebbe riconducibile a recenti difficoltà personali legate alla perdita del lavoro e a vicende sentimentali.