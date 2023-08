Viabilità a San Leone, lungomare transitabile solo dai residenti e dimoranti

Il Sindaco Francesco Miccichè e l’Assessore alla Polizia Locale, Sicurezza stradale e Piano del traffico, Carmelo Cantone informano che, come regolamentato da apposita ordinanza dirigenziale n.159 del 3 agosto scorso, i residenti e dimoranti che hanno ingresso esclusivamente dal lungomare Falcone Borsellino, muniti di “PASS”, a decorrere dall’apposizione della relativa segnaletica e fino al 29 settembre 2023, potranno transitare seguendo il senso di marcia da Viale Viareggio verso Piazzale Giglia, dalle ore 06.00 fino alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì, al fine di raggiungere gli stalli di sosta per autovetture, all’uopo destinati nelle rientranze, e solo per quanti non hanno possibilità di ricovero delle proprie autovetture nelle proprietà private. Gli stessi saranno autorizzati a sostare anche sul lato sinistro del senso di marcia, dall’intersezione con Piazzale Caratozzolo fino all’intersezione con via Senatore Cognata.

“Abbiamo ritenuto necessario agevolare i residenti del lungomare – ha spiegato l’Assessore Cantone – dopo tanti anni in cui , soprattutto nel periodo estivo, a causa dell’elevato traffico veicolare, hanno dovuto subire disagi soprattutto per raggiungere le loro abitazioni e per poter parcheggiare le autovetture”.