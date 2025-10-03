Viabilità, chiusa fino al 17 novembre la canna sinistra della galleria Spinasanta
Da domani al 17 novembre Anas provvederà a chiudere al traffico la canna sinistra in direzione Raffadali per consentire l'avvio della prima fase delle lavorazioni
Nell’ambito dei lavori di manutenzione programmata (primo stralcio) della galleria Spinasanta, situata fra i km 146,500 e 147,330 della strada statale 118 “Corleonese-Agrigentina”, da domani al 17 novembre Anas provvederà a chiudere al traffico la canna sinistra in direzione Raffadali (AG) per consentire l’avvio della prima fase delle lavorazioni.
Contestualmente, verrà aperto a doppio senso di marcia il lato destro della galleria in direzione Agrigento/Caltanissetta per consentire il transito dei veicoli. Per tutti i mezzi di altezza superiore ai 4,40 metri è previsto un percorso alternativo segnalato sul posto.