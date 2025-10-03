Dal 13 ottobre al 22 novembre chiude il Viadotto Re, ecco come cambia la viabilità
Lo rende noto l'Anas sottolineando che, per garantire la sicurezza, il viadotto verrà chiuso al transito dei veicoli
Lunedì 13 ottobre inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento del viadotto Re, situato lungo la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, fra i km 178,500 e 179,080, nel territorio di Porto Empedocle, nell’Agrigentino. Le lavorazioni verranno ultimate entro il prossimo 22 novembre. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che, per garantire la sicurezza dell’utenza e delle maestranze impiegate, il viadotto verrà chiuso al transito dei veicoli.
Durante i giorni di chiusura, sarà possibile beneficiare dei seguenti itinerari alternativi: i mezzi provenienti da Trapani in direzione Agrigento, in prossimità del viadotto, potranno proseguire lungo la SS 115 Ter e lungo la viabilità comunale; i mezzi provenienti da Agrigento in direzione Trapani avranno a disposizione, invece, la possibilità di scegliere fra due percorsi alternativi: imboccare l’uscita posta in prossimità dello svincolo “Maddalusa” sulla SS 115, al km 186,150, e proseguire lungo la SS 640 fra le vie Platone, Empedocle, Crispi e successivamente imboccare la SS 115 Ter; imboccare l’uscita posta in prossimità del bivio “Vincenzella” sulla SS 115 e proseguire fra le vie Vincenzella e Spinola, fino ad arrivare in via Empedocle e proseguire verso la SS 115 Ter. Inoltre, al fine di permettere un veloce deflusso, sia di mezzi pesanti che di traffico veicolare leggero, è stato predisposto un percorso consigliato attraverso la viabilità provinciale in zona contrada Fauma.
Provenienza Trapani: i mezzi provenienti da Trapani, al km 173,400 della SS115, dovranno immettersi a sinistra sul percorso di contrada Fauma; seguire il percorso di cui alle indicazioni fino ad incrociare la strada provinciale 2; percorrere la strada provinciale 2 fino alla rotonda Piano Gatta ed imboccare la prima uscita in direzione Fondacazzo; al bivio Fondacazzo proseguire nella stessa direzione fino ad incrociare la strada provinciale e successivamente imboccare la SS 115 quater in direzione Porto Empedocle; Percorrere la rampa della SS 115 quater in uscita verso Monserrato-Villaseta; Proseguire in via Fosse Ardeatine ed in corrispondenza con l’innesto della SS115 andare in direzione Siracusa-Caltanissetta.
Provenienza Siracusa: i mezzi provenienti da Siracusa, trovandosi presso la rotonda Giunone dovranno percorrere la SS 640 in direzione Caltanissetta; i mezzi provenienti da contrada Mosella dovranno svoltare a destra in direzione Caltanissetta percorrendo sempre la SS 640; proseguire in direzione Caltanissetta alla rotonda “Degli Scrittori” e successivamente imboccare l’uscita Favara; seguire il percorso di cui alle indicazioni, attraversare il Viadotto Petrusa fino ad immettersi sulla SS 122 percorrendola fino alla SS 118; imboccare uscita Trapani-Sciacca-Porto Empedocle e proseguire su viabilità provinciale; svoltare a sinistra su bivio Fondacazzo proseguire nella stessa direzione fino ad incrociare la rotonda Piano Gatta; seguire le indicazioni ed imboccare la terza uscita in direzione strada provinciale 2; percorrere la strada provinciale 2 e seguire le indicazioni fino ad immettersi a sinistra sulla strada di contrada Fauma; seguire le indicazioni fino al bivio di contrada Fauma e svoltare a destra per immettersi sulla SS 115.