Vigili del fuoco, fratello e sorella promossi capo squadra: lasciano Agrigento dopo 10 anni 

Sono stati fianco al fianco per quasi dieci anni in servizio al Comando provinciale di Agrigento. Quasi una rarità all’interno del corpo dei Vigili del Fuoco. Adesso Angelo e Margherita Tripodo, dopo aver vinto insieme il concorso interno, sono stati promossi capo squadra. E le loro strade, cominciate con lo stesso concorso nel 1998, si divideranno. Lui sarà trasferito a Varese, lei invece a Lampedusa. Una storia particolare quella dei fratelli Tripodo.

Insieme hanno superato il concorso e sono entrati nel corpo dei Vigili del Fuoco nel 1998. Margherita, per anni, è stata l’unica donna in servizio ad Agrigento. Le loro strade, dopo sedi diverse, si sono nuovamente incrociate nel 2013 quando entrambi furono trasferiti in provincia. Adesso, dopo oltre dieci anni, una nuova avventura li aspetta.