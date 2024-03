Vigili del fuoco, in pensione il capo squadra Jean Lucia e il cane Argo

Ha raggiunto la pensione e lasciato il suo incarico, presso il distaccamento di Villaseta, il capo squadra esperto Jean Lucia. Con lui termina il servizio anche Argo, l’unica unità cinofila del comando provinciale.

Dopo avere svolto servizio in diverse zone d’Italia, il vigile del fuoco Lucia è stato trasferito ad Agrigento, dove ha portato per la prima volta il suo cane Argo, già addestrato per attività di soccorso. Sia il vigile conduttore che il cane, fanno parte del nucleo cinofili Regione Sicilia.

In questi anni Argo e Lucia si sono occupati nel territorio provinciale di numerosi casi di ricerca persona ottenendo ottimi risultati. Adesso, se serviranno unità cinofile, i cani potranno arrivare da altri comandi della Sicilia.