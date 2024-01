Villa del Sole, Soprintendenza diffida il Comune e blocca i lavori: “Non sono autorizzati”

“Ribadito il significato che la Villa del Sole assume nel contesto cittadino come elemento distintivo e qualificante il centro urbano e spazio verde realizzato come contrappunto alla cementificazione, si rimane in attesa della trasmissione formale del progetto definitivo ai fini del rilascio dell’autorizzazione di competenza. Nelle more del rilascio delle dovute autorizzazioni, si diffida il Comune di Agrigento ad eseguire qualsiasi categoria di lavori”.

A scriverlo, in una nota del 20 dicembre scorso, è il Soprintendente ai Beni culturali di Agrigento, Vincenzo Rinaldi. La Soprintendenza ha dunque bloccato i lavori alla Villa del Sole, storico polmone verde della Città dei Templi, ma da ormai quasi tre settimane tutti gli alberi sono stati rasi al suolo. Un’azione che ad Agrigento ha fatto storcere il muso a tanti che, indignati, hanno organizzato sit-in di protesta reali ma anche virtuali sui social. Oggi, a quasi un mese dall’inizio dei lavori, si scopre la formale diffida della Soprintendenza indirizzata al Comune di Agrigento. In sostanza, dunque, il cantiere per la costruzione di un asilo grazie al finanziamento di quasi 2,5 milioni di euro del Pnrr sarebbe abusivo.

A sollevare la questione era stato Giuseppe Di Rosa, coordinatore regionale del Dipartimento trasparenza Enti Locali del Codacons che, dopo un accesso agli atti, ha presentato un nuovo esposto (ben tre quelli inviati tra il 7 e il 27 dicembre) alla Procura della Repubblica di Agrigento e al Nucleo Operativo Ecologico dei carabinieri chiedendo di fare luce sulla vicenda: “Il comune di Agrigento e la ditta che esegui i lavori non hanno mai chiesto e ottenuto il nullaosta al progetto esecutivo così come invece è obbligo di legge per tutti i lavori pubblici”.

Intanto lo stesso responsabile del Dipartimento Trasparenza del Codacons Di Rosa ha programmato una conferenza stampa per domani mattina alle 10. Anche il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha annunciato che parlerà alla stampa senza tuttavia specificare la data.