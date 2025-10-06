Agrigento

Villaseta, dopo l’incendio delle auto dell’ex assessore, carabinieri presidiano il territorio

Solidarietà del presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Controlli a Villaseta da parte dei carabinieri in entrata e in uscita. Misure rafforzate predisposte dal comandante provinciale di Carabinieri, Nicola De Tullio l’indomani dell’incendio che ha distrutto le due auto appartenente all’ex assessore comunale Costantino Ciulla. Oltre ai controlli, i militari dell’Arma stanno indagando, con il coordinamento della Procura, sulle cause che hanno originato il rogo.

“Il rogo che la notte scorsa ad Agrigento ha distrutto l’auto dell’ex assessore Costantino Ciulla e quella della moglie, merita ogni necessaria lente di ingrandimento da parte degli inquirenti che, ne siamo certi, faranno piena chiarezza sull’accaduto. Nel manifestare vicinanza a Ciulla e alla sua famiglia, tutti particolarmente turbati per l’accaduto, ci auguriamo sinceramente che non si sia trattato di un atto doloso, altrimenti sarebbe davvero molto inquietante”. Lo afferma il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno.

