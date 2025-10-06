Cani e forze dell’ordine in un casolare. Si cerca Marianna Bello all’Esa Chimento
Continuano incessanti le ricerche della donna dispersa ormai da sei giorni
Nel pomeriggio di oggi, un grande dispiegamento di forze dell’ordine operanti a Favara per le ricerche della giovane Marianna Bello si sono concentrate all’interno di una proprietà privata in contrada Esa Chimento.
Non è chiaro cosa le forze dell’ordine cercassero nello specifico ma è verosimile pensare che le attenzioni si siano spostate in quel luogo a causa di una segnalazione ritenuta affidabile al ritrovamento della giovane scomparsa ormai da sei giorni.
Sul posto i Carabinieri, la polizia, la Guardia di Finanza e un’unità cinofila dei vigili del fuoco hanno setacciato un terreno adiacente e l’interno dell’abitazione rurale a ridosso della città.
Questo il pensiero del sindaco di Favara, Antonio Palumbo sulla tragica vicenda: “Ogni volta che cala il sole è come se si affievolisse la speranza, ma non si demorde e non si arretra. Le attività di ricerca proseguono a pieno ritmo e nei prossimi giorni verranno intensificate con l’ausilio di un nuovo nucleo di cani molecolari provenienti dalla Toscana. L’impegno delle istituzioni rimane massimo ed è stato ribadito anche durante un vertice svolto al centro coordinamento soccorsi alla presenza di sua eccellenza il Prefetto Salvatore Caccamo. Ancora grazie a tutti coloro che da giorni continuano a lavorare senza sosta e ai volontari che sono scesi in campo con generosità”.