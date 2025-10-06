Cani e forze dell’ordine in un casolare. Si cerca Marianna Bello all’Esa Chimento

Nel pomeriggio di oggi, un grande dispiegamento di forze dell’ordine operanti a Favara per le ricerche della giovane Marianna Bello si sono concentrate all’interno di una proprietà privata in contrada Esa Chimento.

Non è chiaro cosa le forze dell’ordine cercassero nello specifico ma è verosimile pensare che le attenzioni si siano spostate in quel luogo a causa di una segnalazione ritenuta affidabile al ritrovamento della giovane scomparsa ormai da sei giorni.

Sul posto i Carabinieri, la polizia, la Guardia di Finanza e un’unità cinofila dei vigili del fuoco hanno setacciato un terreno adiacente e l’interno dell’abitazione rurale a ridosso della città.

Questo il pensiero del sindaco di Favara, Antonio Palumbo sulla tragica vicenda: “Ogni volta che cala il sole è come se si affievolisse la speranza, ma non si demorde e non si arretra. Le attività di ricerca proseguono a pieno ritmo e nei prossimi giorni verranno intensificate con l’ausilio di un nuovo nucleo di cani molecolari provenienti dalla Toscana. L’impegno delle istituzioni rimane massimo ed è stato ribadito anche durante un vertice svolto al centro coordinamento soccorsi alla presenza di sua eccellenza il Prefetto Salvatore Caccamo. Ancora grazie a tutti coloro che da giorni continuano a lavorare senza sosta e ai volontari che sono scesi in campo con generosità”.