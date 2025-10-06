Apertura

Tentata violenza sessuale su una collega, 33enne condannato a quattro anni di reclusione 

La vicenda risale al settembre 2024 quando l’uomo, secondo la ricostruzione, aggredì una collega nell’abitazione che condividevano

Pubblicato 53 minuti fa
Da Redazione

Quattro anni di reclusione per aver tentato di violentare una collega puntandole contro anche un coltello alla gola. Lo ha disposto il gup del tribunale di Agrigento, Alberto Lippini, nei confronti di un trentatreenne cinese.

La vicenda risale al settembre 2024 quando l’uomo, secondo la ricostruzione, aggredì una collega nell’abitazione che condividevano. La donna riuscì a divincolarsi, ferire l’imputato e chiamare i carabinieri che arrestarono l’uomo. Il pm Gloria Andreoli aveva chiesto la condanna a tre anni e sette mesi. La persona offesa, rappresentata dall’avvocato Gianluca Sprio, avrà diritto anche ad un risarcimento. 

