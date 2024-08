“Vinni l’acqua..a Bonamuruni”, il tormentone estivo del gruppo At+

“Vinni l’acqua!”, è la tipica frase che veniva gridata da strada a strada, da balcone a balcone ed era subito correre da destra a sinistra, per riempire vasche, bidoni e per le donne finalmente andare a lavare i panni. Frase che è tornata alla ribalta vista la grave crisi idrica che sta attanagliando la provincia di Agrigento; e dopo le maglie di Satira Agrigentina adesso “Vinni l’acqua” è anche diventano il tormentone in musica degli AT+ Alcol test positivo. Il gruppo agrigentino è in tour con il singolo “Bonamuruni”. “Ascoltate e divertitevi col sorriso dolce e amaro di questo nuovo pezzo particolarmente attuale per la nostra terra”,scrivono in una nota il gruppo nato nel 2015, come cover band, dalla passione di 4 amici over 40.

La canzone è stata presentata per la prima volta durante l’evento “U Venniri a Villa” per San Calogero in piazza Marconi, ieri è stata la colonna sonora della manifestazione per l’acqua che ha visto oltre 2500 persone scendere in piazza al grido “Vogliamo l’acqua”. Questa mattina il gruppo At+ presso la fontana di Bonamuri sta girando il videoclip che a breve tempo potremmo scoprire sui social, ma intanto vi sveliamo qualche minuto.